Tutto pronto per l'apertura dell'Hamburgeria "La Bussola" al Molo 8.44 (FOTO E VIDEO)

"Sono contento di aver dato risposta a tutte le domande che ci erano arrivate dai nostri clienti che ci avevano evidenziato di potenziare la parte food. Abbiamo un programma di prima qualità e tra poco i nostri clienti potranno assaggiare quello che viene proposto all'interno di questo locale".

L'amministratore delegato del Molo 8.44 di Vado Ligure Giovanni Mascherini ha espresso la propria soddisfazione per la prossima apertura della nuova Hamburgeria "La Bussola" nel centro commerciale vadese che aprirà ai clienti da domani, sabato 22 febbraio, per poi essere inaugurata ufficialmente domenica 1 marzo.

Un'ampia scelta di carne piemontese di prima qualità, pane fatto in casa, hamburger creati in diversi modi, pesce, patatine, wurstel, salsiccia e molto altro.

"Una vasca scelta consiste nella qualità del prodotto, la nostra particolarità è che la carne la prendiamo noi direttamente dal produttore, la lavoriamo come il pane che facciamo in cucina. Prodotti genuini, di gusto e di qualità. Abbiamo pensato anche al prodotto Glut and Free per i celiaci, è importante per noi soddisfare tutti" specifica il titolare.