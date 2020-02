Toti in visita all'Autogrill più bello d'Italia: "Prodotti tipici e tradizioni liguri che non vogliamo perdere"

"Sosta veloce ma obbligata all’Autobar Marenco di Carcare! Prodotti tipici e tradizioni liguri che non vogliamo perdere. Buon appetito amici e amiche". Questo il commento postato sulla propria pagina Facebook dal governatore ligure Giovanni Toti.

L'ennesimo attestato di stima nei confronti dell'Autogrill più bello d'Italia situato lungo l'A6, il cui futuro è a rischio per la riapertura delle gare per l'acquisizione dei permessi, secondo il principio di "una gestione unitaria dell'aria oil e non oil" e dell'accorpamento, a fini di maggiore sostenibilità economica, "di più aree non adiacenti in un'unica gara.