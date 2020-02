Dall'Enduro alla Mountain Bike: la collina di Alassio pronta per la primavera dell'Outdoor

Dal 5 all'8 marzo le colline di Alassio saranno il teatro del Campionato Nazionale di Enduro. Il 15 marzo è poi prevista la Granfondo su Strada ma domenica 29 marzo si terrà la tredicesima edizione della Granfondo del Muretto di Alassio MTB, prima prova valida per l’assegnazione della Coppia Piemonte e ancora una volta saranno le nostre colline e i sentieri a farla da protagonisti.

In questi giorni le Associazioni Sportive, che sovrintendono l'organizzazione dei numerosi eventi che caratterizzeranno la primavera alassina, stanno provvedendo a segnare i percorsi e a pulirli per presentarli al meglio in occasione delle prove ufficiali e per consentire a chi lo desiderasse di provarli.

"Potrà quindi capitare agli appassionati del trekking, nel corso delle proprie escursioni, di trovare i nastri di segnalazione tipici delle gare. - commenta Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo Sport del Comune di Alassio - L'invito è ovviamente a non rimuoverli, poichè appositamente collocati. Non si tratta di inciviltà, come qualcuno ha commentato sui social, bensì di un lavoro prezioso che queste associazioni svolgono non solo ai fini delle gare, ma per la tutela della nostra collina. Grazie a loro e alle Associazioni di Volontariato e alla Protezione Civile stiamo riuscendo a manutenere i nostri sentieri e la nostra collina, incentivandone la fruibilità e nel contempo tutelandola dagli incendi".

"Alassio sta riscoprendo la sua collina e la possibilità, attraverso i chilometri e chilometri di sentieri di ampliare la propria offerta turistico-sportiva legata all'outdoor: questi eventi oltre a portare nella Città del Muretto, per più giorni, centinaia di partecipanti, riescono a rilanciare un'immagine della nostra città fruibile tutto l'anno, slegata dai tradizionali canoni della bella stagione" conclude la consigliera alassina.