Area T1, il sindaco di Ceriale Romano: "Presi contatti con l'azienda del Comasco che riqualificherà gli spazi"

Ormai manca veramente poco alla risoluzione del problema "T1", la zona definita dal sindaco cerialese Luigi Romano come "la spina nel fianco" della città.

Ospite dei microfoni di Radio Onda Ligure 101, infatti, il primo cittadino della Località del Bastione ha confermato di avere già avuto un primo contatto con una impresa edile del Comasco che si è da poco aggiudicata all'asta l'intera area.

Romano ribadisce che questa sarà anche l'occasione non solo per riqualificare l'intero spazio presente nell'estremo Ponente cittadino, ma anche per sloggiare in via definitiva gli occupanti abusivi che spesso sono stati causa di disordini nell'area.

Nel frattempo, sempre in termini di riqualificazione cittadina, proseguono anche i lavori di demolizione dell'ex hotel Torelli, che invece si trova dal lato opposto, all'estremo Levante dopo la pineta.