Legalità: il Siap ligure aderisce al progetto di Libera diventando amico/sostenitore

Il Siap (Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia di Stato) storicamente vicino a livello nazionale a Libera, anche a Genova e in Liguria (progetto sostenuto con forza e convinzione dalla struttura ligure del Siap, affidata al Segretario Alessandro Dondero) ha voluto dare un segnale tangibile di vicinanza e sostegno ad una grande associazione che da sempre lotta con ogni mezzo e sforzo per combattere attraverso cultura, fatti e azioni, contro l’indifferenza di molti, troppi, nei confronti di uno dei fenomeni sociali più pericolosi che attaccano gli equilibri democratici e la sicurezza del nostro Paese. Le mafie.



Il Siap ligure e genovese ha aderito al progetto di Libera, iscrivendosi all’associazione in qualità di “amico/sostenitore”.



Un segnale di forte vicinanza che ci accomuna anche alla struttura siciliana del Siap dove, in particolare a Palermo, l’attività svolta dal nostro sindacato è molto attiva sul fronte della lotta contro le Mafie, che le forze dell’ordine combattono strenuamente lasciando sul campo la vita spezzata di colleghe e colleghi.



Oggi 22 febbraio 2020 a Genova, con il passaggio dei Tedofori di Memoria, si celebra un momento fondamentale del percorso che si svilupperà in 25 tappe che approderà proprio a Palermo il prossimo 18 marzo.