Anche nel savonese è psicosi da Coronavirus: 112 preso d'assalto

Il Coronavirus fa sempre più paura anche nella nostra provincia, sebbene al momento non si segnalino casi reali o presunti di persone contaminate dall'infezione diffusasi in primisi in Cina. A testimoniarlo sono le tante chiamate al 112 che si stanno susseguendo nelle ultime ore.

"Serve la massima prudenza per evitare il rischio di contagi. In ogni caso, per qualsiasi situazione di dubbio o potenziale pericolo, l’invito è di non recarsi in Pronto soccorso ma telefonare al numero unico europeo 112 per la presa in carico di ogni singolo caso" ha dichiarato stamane Sonia Viale, assessore ligure alla Sanità.