Diano Marina: torna dalla Cina e si sottopone al controllo per il coronavirus, Chiappori "Sta bene, non presenta sintomi"

Un cinese di 38 anni che vive a Diano Marina si è sottoposto a un controllo per escludere di non aver contratto il coronavirus. E' successo questa mattina nella città degli aranci, dove è in corso un intervento da parte della Croce Verde di Arma, che possiede l'unica ambulanza adibita a fronteggiare casi di emergenza legati al coronavirus.



L'uomo sta bene, non presenta sintomi. E' stato in Cina venti giorni fa, un periodo superiore al tempo indicato dagli esperti come periodo di incubazione in casi di coronavirus.



"Questa persona si è solo sottoposta a un controllo, sta bene. Non creiamo allarmismi", ha commentato il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori.