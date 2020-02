Orco Feglino, rocciatore cade durante un'arrampicata: intervento dei soccorsi

Soccorso persona a Orco Feglino (località Nava), l'allarme è stato lanciato intorno alle ore 16.00. Secondo quanto riferito, un rocciatore sarebbe caduto da diversi metri di altezza durante un'arrampicata.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto i militi della Croce Verde di Finalborgo, i vigili del fuoco, l'automedica e il personale del soccorso alpino.

Fortunatamente le condizioni dell'uomo, nonostante un forte trauma alla schiena, non sono risultate gravi: per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.