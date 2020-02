Tenta una truffa all'Unieuro ma viene scoperto da un carabiniere fuori servizio: 30enne in manette

I fondati sospetti del carabiniere si sono rivelati veri: la persona 'sospetta' stava infatti per consumare una truffa, tramite un finanziamento di due mila euro, esibendo un documento d'identità falso e carta di credito contraffatta. Considerata la fragranza dei fatti, l'uomo è stato arrestato per tentata truffa e possesso di documenti falsi e contraffatti. Le indagini sviluppate nell'immediatezza hanno permesso ai carabinieri di Cisano sul Neva di acclarare la presenza di un complice, individuato poco dopo, che aspettava in macchina l'artefice della truffa. La persona arrestata è un giovane napoletano di 30 anni con plurimi precedenti di polizia. Così anche il complice, fermato e denunciato, gravato da plurimi precedenti penali.

"Tutti i cittadini ogni qualvolta vedono, osservano, carpiscono movimenti strani di persone e mezzi, qualora dovessero avere delle perplessità circa la loro intenzione, sono invitati, senza indugio alcuno, a contattare il 112 per allertare la pattuglia che prontamente interviene per il controllo - spiega Massimo Ferrari, maggiore della compagnia carabinieri di Alassio - inoltre, si consiglia di non aprire mai a nessuno che si presenti per visionare documenti, vedere il contatore, esibire denaro contante e soprattutto a non firmare i documenti proposti da persone sconosciute: rivolgersi nell'immediatezza sempre al 112. In particolare si invita a stare attenti alle telefonate che arrivano da sedicenti professionisti che rappresentano vicende di familiari coinvolti in incidenti, allo scopo di ingannare la buona fede. Gli utenti della strada, poi, stiano attenti, alla truffa dello specchietto: se incautamente qualcuno si trova coinvolto in qualche mini tamponamento, è invitato a contattare sempre le forze dell'ordine e anon farsi intimorire dall'altrui parte. Sicuramente c'è qualcuno che vuole trarre in inganno".