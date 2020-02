Albisola Superiore, interrogazione della lista "Passione in Comune" sulla viabilità in zona Carpineto

La lista "Passione in Comune", minoranza del Consiglio comunale di Albisola Superiore, ha presentato un'interrogazione relativa alla richiesta di informazioni in merito alla viabilità in zona Carpineto, intersezione Strada Provinciale direzione Ellera con le Vie: Via Guido Rossa, Via Moretti e Via Carpineto.

"Premesso che l'amministrazione comunale ha modificato la viabilità all'intersezione tra Via Lino Saettone (Strada Provinciale, direzione Ellera), Via Guido Rossa e Via Carpineto - sottolineano dal Gruppo di minoranza - a seguito di numerose segnalazioni giunte da cittadini albisolesi abitanti nelle vie suddette abbiamo provveduto ad una verifica in loco per accertare di persona la situazione in termini di sicurezza della viabilità".

"Considerato che abbiamo potuto riscontrare: incidenti tra l'ingresso sulla strada provinciale uscendo da Via Guido Rossa e Via Moretti; scarsa visibilità in uscita causata dalle automobili parcheggiate in zona divieto, dal riverbero del sole mattutino e pomeridiano e dal riflesso della luce contro lo specchio posizionato in prossimità della pensilina dell'autobus lato fiume Sansobbia; situazione di disagio degli abitanti in Via Carpineto che per raggiungere le loro abitazioni, arrivando da Ellera, devono "fare il giro dell'oca"; E a supporto di queste nostre note, si allegano foto a testimonianza della situazione di pericolosità. Chiediamo se sia davvero volontà dell’Amministrazione provvedere all'eliminazione dello stato di disagio e costante pericolo in cui devono convivere gli abitanti della zona. In caso positivo quali tempi e quali tipi di intervento, l'Amministrazione comunale intenda perseguire; in caso negativo quali siano gli interventi minimali previsti e in quali tempi si intendano realizzarsi per ridurre i rischi e garantire la sicurezza all'ingresso sulla strada provinciale in direzione Albisola Superiore" concludono dal Gruppo "Passione in Comune".