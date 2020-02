Savona, il 29 febbraio i movimenti del “Friday for Future” e delle ”Sardine” incontrano il gruppo del “Quelli della Rebagliati, il Rosso non è il nero”

Per la prima volta a Savona i movimenti del “Friday for Future” e delle ”Sardine” in un confronto pubblico con il gruppo del “Quelli della Rebagliati, il Rosso non è il nero” per discutere dei nuovi modi di far politica.

L’iniziativa, in programma sabato 29 febbraio alle ore 16.00 presso la SMS "Milleluci" di Legino, appare assolutamente inedita per la città e di grande interesse sul piano politico e culturale. Il Gruppo “Quelli della Rebagliati, il Rosso non è il nero” (coordinato da Franca Ferrando, Dilvo Vannoni, Sergio Acquilino, Sergio Tortarolo, Bruno Marengo, Franco Astengo) ha infatti organizzato un incontro sulle nuove forme dell’agire politico.

All’incontro hanno aderito i gruppi dei movimenti giovanili sull’ambiente operanti in dimensione globale sotto la sigla del "Friday for Future" e del movimento delle “Sardine” attivo da qualche mese sulla scena politica nazionale.

I rappresentanti di questi movimenti hanno assicurato la loro presenza e il loro intervento nel dibattito. Per la prima volta a Savona quindi si svilupperà un confronto a questo livello.

Sono molti i temi che nell’occasione potranno essere messi in discussione e si impone la necessità di una approfondita riflessione sulle problematiche poste da questi soggetti (riscaldamento globale, nuovo modello di sviluppo sostenibile, rapporto tra la politica e l’economia, dialogo tra generazioni).

Introdurranno i lavori le relazioni di Giorgio Amico e Adalberto Ricci.

L’occasione appare quindi di particolare interesse e l’invito a tutti di intervenire appare quanto mai opportuno.