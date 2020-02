Coronavirus, Alassio pronta a recepire l'ordinanza Regionale: scuole chiuse e annullate tutte le manifestazioni

Da qualche ora erano nell'aria misure restrittive importanti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Corona Virus e l'ordinanza n°1 del 2020 emessa dalla Regione Liguria ha confermato le attese.

L'Amministrazione alassina che per l'intera giornata si è confrontata con la Regione Liguria si è subito attivata avviando i protocolli per la chiusura delle scuole, l'annullamento delle manifestazioni e degli eventi pubblici, sportivi e non, la chiusura delle biblioteche e dei luoghi di aggregazione.

"Siamo consapevoli del fatto che, seppure drastiche, si tratta di misure preventive - spiegano dall'amministrazione di Alassio - necessarie per impedire il dilagare del virus e a tutela della cittadinanza alassina e ligure".

"Stiamo collaborando con la Regione e con le Autorità sanitarie - conclude la Giunta - nelle prime ore della mattina di domani (lunedì 24 febbraio ndr) saremo sicuramente in grado di fornire maggiori dettagli sulle modalità di attuazione dell'ordinanza, rispondendo ai numerosi quesiti che ci stanno pervenendo dai cittadini"