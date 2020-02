Coronavirus, vietati i segni di pace e comunione data in mano ai fedeli. Le disposizioni del vescovo Borghetti

Segni di pace vietati e comunione ricevuta in mano dai sacerdoti. Sono queste alcune misure adottate dal vescovo della diocesi di Imperia-Albenga monsignor Guglielmo Borghetti, a seguito della riunione si è tenuta in serata dai vertici del governo sul tema del coronavirus.

In Liguria non ci sono stati casi, e secondo lo stesso vescovo non bisogna creare allarmismi. "Abbiamo ricevuto dalla Croce Rossa l'innalzamento dell'asticella dell'emergenza. Quella presa è una misura minimale", ha spiegato Borghetti alla nostra redazione di Imperia News.