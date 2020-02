Coronavirus, due nuovi casi di isolamento volontario a Savona

Due nuovi casi di isolamento volontario nella provincia di Savona, più precisamente nel capoluogo, per altrettante persone transitate nei giorni scorsi nel lodigiano.

Anche in questi nuovi episodi si tratta comunque di misure cautelative prese per prevenire un eventuale contagio da parte dei soggetti coinvolti. Come per quanto riguarda la donna di Albenga, nessun sintomo si è manifestato e le condizioni di salute delle persone sono buone.

A dare l'annuncio è stato il presidente della Regione Giovanni Toti insieme alla sua vice nonché responsabile della Sanità Sonia Viale nel punto stampa tenutosi dopo il vertice di stamani in Prefettura a Genova per predisporre le misure da tenersi in caso di arrivo del contagio anche in Liguria.