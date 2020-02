Un valbormidese a "La Corrida": da Dego ecco Matteo Pisano

Dalla Val Bormida alla prima serata di RaiUno. È la storia di Matteo Pisano, originario di Dego, ieri sera presente tra i concorrenti della prima puntata de "La Corrida": il programma TV condotto da Carlo Conti.

La performance offerta al pubblico dal giovane laureato in Fisica, attore per hobby? Un simpatico monologo sul "tuttologo autodidatta", non apprezzato del tutto dal pubblico presente in studio, ma che ha comunque strappato qualche sorriso.

Matteo Pisano, attualmente impegnato in un corso di laurea specialistica, può vantare nel suo curriculum da studente un premio all’Istituto di Fisica nazionale di Roma per avere inventato un frigorifero che impiega una parte del calore emesso per autoalimentarsi. Un'invenzione valsagli la partecipazione all’Expo Sciences di Amman in Giordania.