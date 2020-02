"Sposi al Borgo": un grande evento dedicato al matrimonio prende vita a Finalborgo

Si intitola “Sposi al Borgo” l’evento che nella giornata di domenica 1 marzo si svolgerà a Finalborgo, donando ai futuri sposi tanti preziosi consigli su tutto quanto serve per rendere speciale il Giorno più Bello della vita: dagli abiti all’automobile, dal servizio fotografico al catering, dai fiori a qualsiasi accessorio, affinché nessun dettaglio sia trascurato.

L’evento si articolerà dalle 11 alle 18 in una location speciale, il Residence Ca’ di Nì, uno dei più affascinanti e meravigliosi palazzi storici finalborghesi.

Questo luogo ha una storia emozionante: dal 1400 dimora storica dapprima di prelati e successivamente di nobili famiglie genovesi, ha una torre che domina l’intero rione di Finalborgo con una vista mozzafiato e una corte interna chiamata “giardino segreto”, per via della sua posizione non immediatamente esposta alla vista. Da quando il palazzo è passato in gestione a Cristina Cappellini, la titolare ha dimostrato saggezza e lungimiranza facendone non solo una tra le più apprezzate residenze turistiche del Borgo, ma anche un luogo di ritrovo per appuntamenti di altissimo livello culturale, come le mostre di arti figurative di pittori, scultori e fotografi tra i più apprezzati del momento in Italia e all’estero.

L’idea di “Sposi al Borgo” è nata dalla volontà di Michela Repetti, fotografa specializzata in cerimonie (matrimoni, battesimi, comunioni). Visitando il suo sito www.michelarepettifoto.it non solo si può ammirare un ricco portfolio di scatti di qualità, ma si possono leggere commenti entusiasti da parte di chi ha commissionato i suoi servizi: nei feedback sono particolarmente apprezzate le sue doti di umanità e sensibilità, che si trasmettono in ogni inquadratura, e la sua capacità di fondere uno stile classico, sempre molto amato, con la giusta voglia di innovare in un sapiente mix di gusto e creatività.

Ma come è nato il contatto tra due eccellenze del calibro di Michela Repetti e Ca’ di Nì? Ci racconta la stessa fotografa: “Si è trattato di un approccio personale, ho avuto modo di valutare la location avendo lavorato a un evento presso questo luogo. E sono rimasta letteralmente conquistata non solo dalla bellezza della struttura, ma dalla passione che i proprietari mettono nella selezione dei prodotti e dei servizi offerti e nella cura della qualità in ogni dettaglio”.

La collaborazione tra Michela Repetti e Ca’ di Nì si è poi concretizzata in un lungo lavoro: “Sì, direi almeno due mesi – racconta la fotografa – tra il contatto preso con i vari operatori, la verifica della loro disponibilità in termini di date e orari, la realizzazione pratica, l’allestimento degli spazi”.

Il risultato è “Sposi al Borgo”, una giornata dal calendario ricco ed entusiasmante.

Tra gli eventi in programma ricordiamo alle ore 15 il concerto d’arpa a cura di Ederarpa e alle 16 la sfilata di abiti da sposa a cura dell’Atelier La Rosa di Tulle, accompagnata dalla musica del Dj Set a cura di MCM Eventi.

Ma non è finita: durante tutta la giornata si potrà assistere a una magnifica esposizione di auto d’epoca, si potranno degustare degli assaggi di torte nuziali a cura di Sweet di Monica Ternullo e di specialità locali magistralmente preparate dal personale di cucina del Ca’ di Nì; inoltre, in omaggio per tutte le coppie, una foto-ritratto in un set allestito per l’occasione.

E per chi volesse “giocare” con l’agenzia viaggi Euphemia di Albenga, sarà allestito anche un simpatico laboratorio interattivo: un viaggio virtuale attorno al mondo per cogliere i gusti dei futuri sposi in fatto di vacanze.

Concludiamo con l’elenco dettagliato degli espositori:

Auto d'Epoca: Matrix Wedding Cars; Abiti da Sposa: Atelier La Rosa di Tulle; Wedding Cake: Sweet di Monica Ternullo; Make Up: Federica di Paolo Make Up Artist; Fedi: Le Fedi Nuziali di Salvi Laura; Dj: MCMEvent di Marco Cacitti; Agenzia Viaggi: Euphemia Personal Voyager Albenga; Arpista: Ederarpa; Acconciatura Sposa: Silvia Vaccaro; Foto: Michela Repetti Foto; Video: FTF Wedding; Wedding Planner: VGT Wedding Planner & Bridal Stylist; Allestimenti e Bomboniere: Pensieri d'Amore Events; Decorazioni Floreali: Fiori Pazzi di Jessica Bellisio.

Per informazioni e prenotazioni: Michela Repetti – 3927125611.