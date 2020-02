Grande successo di pubblico questo pomeriggio per il "CarnevAlbenga e Valli Ingaune", l'evento legato al Carnevale organizzato dall'associazione Liguria Eventi in collaborazione con il Comune di Albenga a cui hanno preso parte carri e figuranti provenienti non solo dal comprensorio.

A partecipare al ritorno di questo Carnevale che si può definire a tutti gli effetti storici, vista la sua fondazione nel 1904, anche una rappresentanza proveniente da Carmagnola.