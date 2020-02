Traffico ad Albisola Superiore: la minoranza chiede la convocazione di una Commissione Consiliare

Resta una tematica sempre molto sentita quella del traffico ad Albisola Superiore. A tenere accesi i riflettori sull'argomento in questo caso è il gruppo consiliare di minoranza "Passione in Comune", con una richiesta di convocazione di una Commissione apposita.

Un problema, quello della viabilità, che la stessa amministrazione Garbarini si era prospettata di affrontare già nei primi mesi di questo mandato. Tuttavia, come si legge nella richiesta, all'interno del DUP per il triennio 20-22 nel capitolo dedicato ad esso alcuni punti meriterebbero un approfondimento per valutarne l'impatto, in quanto "sembrano non incidere in modo sostanziale e rapido sull'attuale situazione, soprattutto dei mezzi pesanti".

Questi ultimi, considerandone la grande quantità e la tipologia delle strade percorse, sono ritenuti dalla minoranza come "rischi evidenti e costanti per la sicurezza e la salute dei cittadini, dell'ambiente e la buona conservazione di strade, edifici ed esercizi commerciali".

Preoccupanti per la minoranza i ritardi subiti dai lavori per l'Aurelia bis: "La situazione è stata confermata dal sindaco Garbarini in una commissione il 19 novembre. Inoltre una parte delle soluzioni progettuali del percorso definitivo (ad esempio la mancata attuazione del casello fronte Funivie) ci fanno presumere che non sarà l'opera che potrà da sola risolvere il problema del traffico per il nostro Comune".

Dubbi anche sull'accordo tra Comune ed Autostrada per la biforcazione nei due sensi di marcia dell'uscita al casello: "Se non si trovasse in tempi sostenibili una soluzione relativa al collegamento tra attuale casello autostradale ed Aurelia-bis, il rischio di vedere il traffico, soprattutto quello pesante, spostato sulle vie Turati ed Italia diventerebbe concreto".

A sostegno della propria domanda, il gruppo rappresentato da Marino Baccino ha portato anche lo studio Aci relativo agli incidenti, il quale indica il tratto di Aurelia tra Albisola Superiore e Savona uno dei più pericolosi per i motocicli.

"Chiediamo la convocazione di una Commissione Consiliare propedeutica ad una riunione a cui invitare tutte le Autorità e gli Enti che hanno responsabilità e ruoli primari in questo campo a livello locale (Prefetto, Presidente della Regione, Presidente Provincia, Sindaci dei Comuni limitrofi da Savona a CelIe, Comandante Polizia Stradale, Comandante dei Carabinieri, Anas, Società Autostrade). Essa dovrà avere l'obiettivo di discutere ed affrontare il problema e le possibili soluzioni, da attuare soprattutto nel breve-medio termine, nell'interesse esclusivo della salute e della sicurezza dei cittadini" conclude quindi la richiesta.