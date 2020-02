Coniglio investito a Cengio: l'Enpa alla ricerca dei proprietari

Sono molti e sempre di più, sia in provincia che in Italia, i conigli che vengono tenuti nelle famiglie come animali da compagnia in alternativa a cani o gatti; sono infatti animali puliti, socievoli ed affettuosi; con l’incremento delle adozioni aumentano anche gli abbandoni di soggetti, presi in casa con superficialità, che non si ha più voglia di tenere; ed in effetti Enpa ne recupera nelle strade ogni anno sempre di più (una ventina nel 2019); e calcola che, in provincia di Savona, siamo oltre 3.000 i conigli “di casa”.