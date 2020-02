Emergenza Coronavirus, Cairo Salute: "Ai primi sintomi non presentatevi in ambulatorio, chiamate il medico curante"

“Avviso importanti ai nostri pazienti - si legge nella nota di Cairo Salute in merito all’emergenza Coronavirus - Non recatevi in ambulatorio se presentate sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie, tosse, mal di gola o se siete venuti a contatto con persone o luoghi definiti a rischio, ma contattate telefonicamente il vostro medico curante dal quale riceverete tutte le istruzioni del caso”.

“Affollare le sale d’attesa costituisce un potenziale rischio di contagio. Pertanto confidiamo in voi, in questo momento la collaborazione da parte di tutti è essenziale per l’efficienza e l’efficacia del nostro lavoro” concludono da Cairo Salute.