Emergenza coronavirus, sospese le attività nella Diocesi di Savona-Noli

"La Diocesi di Savona-Noli - spiega in una nota - coerentemente con quando deciso nelle ultime ore dai vescovi liguri, sospende le attività previste per questa settimana, fino a domenica 1° marzo inclusa".

"Ad esempio vengono rimandate la visita pastorale nella parrocchia di san Dalmazio in Lavagnola, l’incontro con le coppie di separati e divorziati in programma venerdì prossimo a san Raffaele al Porto e la celebrazione delle Ceneri nella Cattedrale. Anche le parrocchie ovviamente seguiranno quanto previsto dalle disposizioni concordate".

"Il vescovo Marino conferma invece i suoi appuntamenti personali in Curia e partecipa con la preghiera a questo momento di preoccupazione, in particolare per tutti i malati e le persone impegnate in prima linea nel fronteggiare l’emergenza" concludono dalla Diocesi.