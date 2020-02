Finale, da mezzanotte sospesa per lavori l'erogazione idrica da Pia a Perti

Sono previsti alcuni disagi questa notte sulla rete idrica finalese. Per permettere i lavori di riparazione di un'ingente perdita alla condotta principale a ridosso del torrente Pora, all'altezza di via Dante in Finalborgo sarà sospesa l'erogazione idrica.

L'impianto interessato è quello gestito dal dal Consorzio di depurazione delle acque savonese (l'ex acquedotto Comunale), il quale serve le zone da via Lungo Sciusa a Finalpia, fino a Perti, all'altezza dell'osteria 'Bastian Contrario'.

Il tempo necessario all'operazione si aggirerà intorno alle tre ore, a partire dalla mezzanotte di oggi.