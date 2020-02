Mercato regolare a Savona, Zunato: "È un ambiente aperto, basta rispettare le norme igieniche"

Mercato sì, mercato no. Sui social nelle ultime ore sta diventando l'argomento principe delle discussioni dei savonesi in merito alla decisione del comune di confermare il mercato cittadino del lunedì.

Ieri la Regione Liguria ha emanato, come iniziativa da prendere per gestire la situazione sul Coronavirus, un'ordinanza valida dalla mezzanotte di oggi, 23 febbraio, per sette giorni, e quindi fino alla mezzanotte di domenica 1 marzo.

L'ordinanza prevede la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche; dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché́ della frequenza delle attività̀ scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività̀ formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini; di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero; dei musei e altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche; dei concorsi pubblici fatte salve quelli relativi alle professioni sanitarie.

Non sono inclusi quindi i mercati cittadini e infatti il comune di Savona si è adeguato alle disposizioni regionali confermando il classico appuntamento di inizio settimana.

Viene specificato nell'ordinanza che vengono sospese tutte le manifestazione pubbliche, da lì forse il dubbio che si è venuto a creare nei savonesi sulla possibilità o meno che il mercato fosse annullato.

L'assessore al commercio Maria Zunato ha chiuso il "caso": "Il mercato è in un ambiente aperto e tutte le attività commerciali sono state escluse dall'ordinanza. La gente passeggia per strada e guarda le bancarelle e non succede nulla. Perche un mercato deve chiudere, nelle vie di transito ordinarie?.

"È giusto essere molto attenti e rispettare le norme igieniche sanitarie, che già di per sè bisogna rispettare. È anche però giusto che le attività economiche continuino la loro attività con tutti gli accorgimenti del caso. Siamo comunque attenti alle disposizioni che la Regione vuole impartirci" conclude l'assessore savonese.