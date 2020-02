Savona, i Corazzieri di Sandro Pertini in visita al sindaco Caprioglio (FOTO)

I Corazzieri dell'ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini, ieri a Stella per il trentennale della morte del Presidente più amato dagli italiani, in visita al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. L'annuncio arriva proprio dalla prima cittadina savonese con un post Facebook:

"In una giornata dedicata a veicolare in modo puntuale l'ordinanza della Regione Liguria è stato piacevole ricevere la visita dei Corazzieri dell'ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini - ha commentato il sindaco savonese - Per una volta mi sono sentita piccola".