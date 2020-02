Come evitare le truffe dei casinò online?

I casinò online stanno diventando sempre più popolari. Sempre più utenti di Internet vi trascorrono sempre più tempo. Tuttavia, non sono ammessi nella maggior parte dei paesi europei come in Francia. Ad esempio, questi casinò online di lingua francese provengono spesso dal Canada, dal Belgio o dalla Svizzera. Gli utenti non sono mai preoccupati da questa legge, ma se hanno un problema, il sistema giudiziario non li aiuterà. È quindi molto importante sapere come evitare le truffe di certi casinò online.

Scoprite le diverse certificazioni

Se la legislazione francese ha deciso di nascondere la testa sotto la sabbia di fronte alle nuove abitudini dei francesi nel consumo del gioco d'azzardo online, questo non è il caso in molti altri paesi dell'UE. Di conseguenza, se non si può contare sul sostegno della legislazione francese, si può contare su quello di questi altri paesi.

Quindi, anche se i casinò online sono ammessi in questi paesi, sono comunque soggetti a una severa legislazione che impone loro di registrarsi e giustificare le loro vincite. Allo stesso modo, il funzionamento dei loro siti e gli algoritmi utilizzati sono soggetti a leggi specifiche. Per assicurarsi che tutte queste leggi siano rispettate, basta trovare sul sito l'etichetta ufficiale della registrazione della piattaforma presso le autorità competenti.

Attenzione ai giochi d'azzardo online automatizzati

Giocare con i croupier dal vivo rimarrà sempre il modo migliore per assicurarsi di non farsi fregare dal casinò. Perché dovresti farlo? Perché il problema con il gioco d'azzardo completamente computerizzato è che non si è mai veramente sicuri se è casuale. Anche le vere slot machine contengono un software che impedisce loro di restituire più soldi di quanti ne guadagnino in un giorno!

Così, quando si gioca ai giochi da tavolo online, non si può mai essere sicuri che lo stesso tipo di programma non venga applicato. D'altra parte, giocare con i croupier dal vivo, cioè giocare davanti al video dal vivo di un croupier che distribuisce carte in un casinò reale, vi permette di essere sicuri di non essere truffati. Inoltre, poiché questi dealer sono collegati ad un vero casinò terrestre, si può essere sicuri che sia strettamente monitorato.

Cerca nei forum online e nei comparatori

È una tecnica un po' casalinga, ma efficace come sempre. Navigando nei forum che trattano questo argomento, troverete opinioni e feedback preziosi su molti casinò online. In questo modo, potrete essere facilmente messi in guardia contro le truffe di alcuni siti di gioco d'azzardo online. Inoltre, non esitate a utilizzare i comparatori online che vi daranno un'idea dei principali e più affidabili siti di ricerca come casino-aams.org