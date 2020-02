Cancellata la commedia teatrale in programma per questa sera al "Moretti" di Pietra Ligure

In linea con le più recenti disposizioni di legge per la pubblica salute, in seguito alla diffusione dei primi casi di coronavirus, si ricorda che lo spettacolo teatrale "13 a tavola" della Compagnia Gli Zanni, in programma per questa sera, 24 gennaio, alle 21 al Teatro "G. Moretti" di Pietra Ligure, è annullato.

Ricordiamo che l'evento aveva una nobile finalità benefica: il sostegno dei progetti e delle attività dell'associazione "Amici della Cardiologia" del Santa Corona di Pietra Ligure.

Non appena sarà resa nota la data per il recupero dell'evento, ne daremo notizia su Savonanews.