Ortovero: cancellati due appuntamenti della rassegna "Riviereccellenza"

A causa dell’ordinanza emessa dalla Regione Liguria, in cui si dispone la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, vengono annullate le prime due cene della rassegna Riviereccellenza: vini, stelle, emozioni, previste per giovedì 27 e venerdì 28 febbraio all’Enoteca Regionale di Liguria a Ortovero. Le due serate verranno riproposte in data da destinarsi. Per quanto riguarda le successive cene di giovedì 5 e venerdì 6 marzo, ne comunicheremo l’operatività nei prossimi giorni.

Per informazioni: www.viteinriviera.it

Nata nell’ottobre 2015 con la sottoscrizione del Contratto di Rete, Vite in Riviera raggruppa 25 aziende vitivinicole ed olivicole, ubicate tutte tra le provincie di Savona ed Imperia, con l’obiettivo di divulgare e promuovere i vini e gli oli liguri della Riviera di Ponente.