Borgio Verezzi in gara nel cooking show televisivo "Cuochi d'Italia"

La trattoria "Bruna (dal 1971)" di Borgio Verezzi a "Cuochi d'Italia".

Dopo una breve parentesi dedicata al "Campionato del Mondo" di Cuochi d'Italia, con ristoranti etnici che si sfidavano tra loro presentando sapori, profumi e ricette da tutto il pianeta, il "cooking show" in onda su TV8 ritorna alla sua formula originale.

Lo schema, lo ricordiamo, prevede in ogni puntata una sfida tra due ristoranti che rappresentano due regioni diverse, ognuno dei due impegnato a promuovere le proprie specialità della tradizione ma anche a cimentarsi con le ricette dell'altro, in un proficuo, intelligente e al tempo stesso divertente interscambio. Nel corso delle varie puntate si hanno un primo e un secondo turno, i quarti di finale e le semifinali, fino ad arrivare alla finalissima.

La giuria è formata da due chef molto noti al pubblico televisivo: il toscano Cristiano Tomei e il napoletano Gennaro Esposito. La conduzione dello show torna in mano ad Alessandro Borghese, dopo una breve parentesi per il "Campionato del Mondo" affidata a Bruno Barbieri.

La trattoria Bruna di Borgio Verezzi sarà in gara nella puntata del 3 marzo a partire dalle 19:30. Tutti i liguri sono invitati davanti al teleschermo per fare il tifo per la propria regione.