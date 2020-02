Coronavirus, l'assessore Viale tranquillizza la cittadinanza: "Il nostro sistema sanitario è preparato"

L'assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale scrive ai cittadini. E lo fa tramite Facebook.

"Buongiorno, questo non sarà un breve post informativo perché in alcune situazioni d’emergenza spiegare e rassicurare i cittadini è d’obbligo. Non condivido gli allarmismi inutili ma è giusto che la tutela della salute dei cittadini sia il più possibile protetta, per questo motivo pur non essendoci casi di Coronavirus accertati in Liguria, abbiamo deciso di fare prevenzione. Per questo insieme al Presidente Giovanni Toti, abbiamo optato per chiudere le scuole, sospendere tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero,chiusura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche e sospendere i concorsi pubblici fatte salve quelli relativi alle professioni sanitarie" scrive l'assessore Viale.

"Nei giorni scorsi mi sono recata in Commissione salute e in Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dove ho illustrato il ‘modello Liguria’ che successivamente è stato adottato anche dal governo. Per evitare la diffusione del virus è indispensabile prevenire fin dal principio adottando tutte le misure di sicurezza più idonee".

"Sono sempre in contatto con la task force degli esperti regionali, da stamattina sono in corso innumerevoli riunioni e successivamente ve ne darò riscontro in punti stampa alle 13 ed alle 17. Con questa mia lettera voglio solo tranquillizzarvi, è necessario seguire le norme di igiene essenziali come per esempio lavarsi accuratamente le mani, ma non voglio che si crei una psicosi ingiustificata, gli attuali studi sul coronavirus rilevano una letalità bassa nei soggetti sani e senza patologie pregresse e croniche, esistono infezioni molto più pericolose, ma non potevamo fare finta di nulla, per questo abbiamo adottato un’ordinanza in merito".

"Stiamo lavorando e siamo costantemente aggiornati sulla situazione, il nostro sistema sanitario è preparato. Sulla pagina Facebook di Regione Liguria potrete trovare tutte le informazioni ufficiali ed anche sul sito internet di Alisa. Non affidatevi alle fake news. Ma seguite i canali istituzionali" conclude la Viale.