Gestione strutture sportive, mancato rinnovo convenzione tra comune e ASD Plodio 1997: la minoranza presenta interrogazione

Il gruppo di minoranza "Lista Civica Vivere Plodio" interroga il sindaco Gabriele Badano in merito al mancato rinnovo della convenzione tra il comune di Plodio e la polisportiva ASD Plodio 1997 che gestisce le strutture sportive.

"Malgrado l'impegno della polisportiva nella gestione degli impianti - spiega in una nota il gruppo di minoranza - l'amministrazione comunale è in colpevole ritardo nel non aver provveduto a rinnovare la convenzione".

"Visto che il campo da calcio in erba naturale è di proprietà comunale - conclude - ci chiediamo quanto effettivamente sia costato alla comunità e chi ne è responsabile ora che la convenzione non c'è più".