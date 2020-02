Vaccarezza: "Dalla Regione nuove risorse per l'edilizia residenziale pubblica"

Annuncia Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale di "Cambiamo!": "Il lavoro di Regione Liguria in tema di edilizia va avanti senza soste.

In provincia di Savona sono stati stanziati 600mila euro per interventi in 46 alloggi in 11 Comuni, sia di recupero di quelli sfitti (35 alloggi) sia per l'abbattimento di barriere architettoniche (11 alloggi).