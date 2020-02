Coronavirus, anche la moschea di Savona chiude fino a domenica 1 marzo

Il Consiglio direttivo del centro islamico di Savona, in relazione alle disposizioni precauzionali della Regione per impedire il contagio del coronavirus, ha deliberato di chiudere la moschea di Savona per tutte le cinque preghiere giornaliere fino a domenica 1 marzo 2020.

"La comunità ha voluto in questo momento essere vicina alla società tutta che si trova in un grave momento di paura e di dubbio - spiega il presidente Zahoor Ahmad Zargar - La Comunità islamica, infatti, è parte integrante della società e vuole adoperarsi con tutti i cittadini di ogni etnia e confessione per la soluzione dei problemi".