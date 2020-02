La Croce Bianca Albenga: "Attenzione alle truffe! I nostri militi non effettuano controlli a casa sul coronavirus"

Purtroppo è cosa nota che qualsiasi fenomeno che genera allarmismi e fobie di massa viene poi sfruttato per opera di sciacallaggio.

Su Savonanews abbiamo già annunciato la truffa dei "falsi ispettori ASL" (leggi QUI). E naturalmente la città di Albenga non è esente dal problema.

L'allarme è stato divulgato dalla Croce Bianca Albenganese che avvisa: "Ci sono sciacalli che si spacciano per volontari Croce Rossa e suonano in casa delle persone e soprattutto anziani, con la scusa di effettuare il tampone per il controllo Virus. Tutto ciò non è affatto vero: i nostri militi non stanno effettuando alcun tipo di controllo a domicilio".

L'appello della Croce Bianca di Albenga, divulgato anche dagli assessorati alla Sanità e ai Servizi Sociali del Comune, è di divulgare questa informazione il più possibile.