E' stata approvata nelle scorse settimane una circolare in cui AGEA ha approvato le nuove disposizioni nazionali di attuazione dei decreti ministeriali per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli nell'annualità 2020.

Il bando nazionale di assegnazione gratuita di autorizzazioni per nuovi impianti è aperto fino al prossimo 31 marzo, e la domanda deve essere compilata in modalità telematica attraverso il SIAN.

In allegato tutte le istruzioni.