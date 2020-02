Coronavirus, quarantena per un medico, due infermieri e un Oss in servizio ad Albenga

Un medico, due infermieri e un Oss, tutti in servizio presso l'ospedale Santa Maria di Misericordia, sono stati posti in quarantena come misura precauzionale. Si tratta del personale che ha portato i primi soccorsi alla 72enne lombarda in vacanza ad Alassio, portatrice del Coronavirus.

La Regione Liguria e Alisa hanno disposto controlli immediati per verificare la situazione di personale medico e infermieristico e operatori del soccorso che possano essere stati a contatto con la donna ricoverata.