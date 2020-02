Il Coronavirus frena il processo Tirreno Power: rinviata l'udienza

Limitazioni negli spostamenti degli avvocati a causa dell'emergenza Coronavirus. Questa la motivazione che ha portato al rinvio dell'udienza del processo di Tirreno Power che doveva svolgersi questa mattina in Tribunale a Savona.

Il procedimento era stato già rinviato lo scorso 28 gennaio a causa dello sciopero nazionale degli avvocati penalisti.

Nell'ultima udienza del 14 gennaio erano stati ascoltati i testi delle parti civili: il dottor Ugo Trucco, presidente dell'Ordine dei Medici dal 2006 al 2017 interrogato da Uniti per la Salute; per WWF Italia sono stati ascoltati il responsabile dell'ufficio legale di Patrizia Santilli e il consulente energetico Massimiliano Varriale; il biologo Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace Italia; Santo Grammatico, presidente regionale Legambiente Liguria dal 2011 il quale ha seguito la vicenda di Tirreno Power dal 2008 e Gianfranco Gervino, consigliere e portavoce di Uniti per la Salute.

Verranno esaminati nella prossima udienza prevista per il 10 marzo, i testi delle parti civili di W.W.F. e Uniti per la Salute, Giovanni Ghirga, Gianni Tamino e Fabrizio Minichilli.