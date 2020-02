Savona, in fiamme il palazzo delle Poste in piazza Aldo Moro: intervento dei Vigili del Fuoco (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 : Incendio domato, al via le operazioni di bonifica. Al momento sono in corso le verifiche su cosa era presente all'interno dell'area andata in fiamme. Si tratterebbe di un archivio vecchio, che non ha nessuna operatività.

---

Si stanno inoltre attendendo conferme dai vigili del fuoco se l'immobile non ha strutturalmente dei problemi domani riprende la regolare attività.

Vigili del Fuoco in azione a Savona nel tentativo di spegnere un incendio divampato all'interno della palazzina sede delle Poste che si trova in piazza Aldo Moro, nei pressi della stazione ferroviaria.

Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe interessato l'ultimo piano dell'edificio, sede dell'archivio. Sempre secondo quanto riferito, non ci dovrebbero essere persone ferite o intossicate.

Un clochard che si trovava nei pressi della palazzina è stato messo in salvo prontamente.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale.