Un 2020 all'insegna delle Serie TV Sky: le prossime in uscita

Per tutti gli amanti delle serie tv i prossimi mesi di marzo e aprile si preannunciano davvero croccanti su Sky. Diverse le serie TV nuove di zecca e molte anche quelle che riprendono con una nuova stagione entusiasmante. Già questi primi due mesi di inizio anno si sono dimostrati all’altezza delle aspettative e sicuramente anche i prossimi mesi d’inizio primavera faranno altrettanto.

Visto che ancora le temperature non sono abbastanza elevate da farci stare fuori casa per lungo tempo, vale davvero la pena di approfittarne, accomodandosi sul divano di casa magari con qualche amico e dei pop corn. Le serie che sono in uscita nelle prossime settimane sono diverse, ma vediamo quelle che stanno facendo davvero scalpitare gli appassionati alla loro prima stagione e che quindi potremmo considerare davvero essere il meglio delle Serie TV di Sky .

Yellowstone la prima stagione per i nostalgici dei western

Dal 13 marzo, finalmente dopo due anni dal debutto americano, in prima serata comincia su Sky Atlantic questa avvincente serie tv ad opera di Taylor Sheridan e John Linso con niente poco di meno che Kevin Costner che torna sugli schermi più affascinante che mai. Nove episodi per questa serie western che è già alla sua seconda stagione. La storia narra della famiglia Dutton, proprietari di uno dei ranch più importanti di tutti gli States.

minare la tranquillità della famiglia ci sono problemi, però, lungo il confine del territorio nel Montana. Qui i pericoli arrivano da un doppio fronte: da una parte ci sono i nativi americani, che intendono sferrare un attacco per occupare questo territorio, e dall’altra imprenditori edili che desiderano impossessarsene per costruire. Fra scontri e diverbi in un mondo dove pare vigere la legge del più forte, l’unica entità solida pare essere rappresentata dalla famiglia.

Prima stagione per Batwoman

Dal 24 marzo esce in Italia anche la serie Batwoman su Premium Action basata sulla super eroina della serie DC Comics che da sempre appassiona tantissime persone di ogni età. Kate Kane, la Batwoman dei tempi moderni, è interpretata da Ruby Rose che ha debuttato nell’Arrowverse, un evento che ha intrecciato Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, diventando poi una serie indipendente.

La storia, come si può immaginare, è quella di una super eroina pronta a combattere il crimine sulle strade di Gotham. In realtà la novità in questa nuova Batwoman è che il personaggio ha molti lati oscuri contro i quali si trova a combattere interiormente ancora prima di rapportarsi con il mondo criminale della realtà. Kate Kane è una paladina lesbica, esperta di combattimento da strada e fissata con la giustizia sociale tutt’altro che banale e dai tratti inaspettati.

Continuazione di serie di successo su Sky in ripresa a marzo

Con il mese di marzo ripartiranno anche alcune serie che hanno avuto successo nel 2019 e che sono attesissime dai fan. Partirà l’ottava stagione di Homeland, la terza di Westworld, la quarta stagione di Veronica Marz e la sesta di The Flash.