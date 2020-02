Coronavirus, Vaccarezza: "Pretendiamo rispetto dal Governo. Giù le mani dalla Liguria"

Giù le mani dalla Liguria. Chiediamo rispetto dal Governo. Questa la sintesi dell'intervento del capogruppo regionale di "Cambiamo!" Angelo Vaccarezza in merito all'emergenza coronavirus.

"Il fatto che il presidente del Consiglio Conte abbia tirato le orecchie ai governatori del nord Italia, che tra l'altro hanno dovuto agire immediatamente in una situazione di grande difficoltà, rappresenta un fatto negativo - spiega Vaccarezza - Noi non stiamo facendo polemica rispetto ad una situazione che poteva essere affrontata in maniera differente. Ci sarà la stagione delle polemiche. Ma oggi è il momento di lavorare assieme e rimboccarci le maniche".

"In modo particolare nel rispetto di quei governatori e credo che Giovanni Toti l'abbia dimostrato più di tutti, che hanno agito senza attendere - prosegue - La Liguria non ha ancora un caso conclamato, eppure più di tutti, abbiamo una direttiva emanata dal nostro governatore che cerca il più possibile di mettere in sicurezza i cittadini liguri".