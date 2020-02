Ex Hotel Royal a Spotorno, interviene la minoranza: "Serviva forse una scelta più coraggiosa per non perdere posti letto"

" La giunta Fiorini ha perorato la causa del cambio di destinazione: 40% in svincolo con utilizzo residenziale, ossia alloggi a libero mercato, e 60% RTA, alloggi pronti e finiti con finalità turistica, come del resto lo era anche in parte il Park Hotel ".

"Anch'esso aveva un piano con destinazione RTA ma la giunta Fiorini lo ha svincolato - ricordano i consiglieri Bonasera e Spiga - in nome di opere pubbliche di regimazione delle acque nella parte alta di viale Europa. Senza entrare nel merito su chi ci abbia guadagnato nell'operazione, di certo il paese ha perso posti letto alberghieri".

"Durante il Consiglio il sindaco ha ribadito come a chiunque si fosse dimostrato interessato alla struttura siano sempre state chieste due cose, ossia il mantenimento di una parte di struttura ricettiva negando sempre lo svincolo totale, e, sulla percentuale di svincolo, la valutazione delle spese che comporta rimettere sul mercato una struttura di questo genere dopo tutti questi anni e con le nuove normative".

La minoranza ricorda come la famiglia al tempo proprietaria del Royal abbia cercato di ottenere lo svincolo per non perderlo, trovando però le porte della discussione sempre chiuse: "Vogliamo credere che con l'attuale proprietario che ha acquistato l'albergo all'asta ci sia stato un lungo ed estenuante braccio di ferro".

A non convincere l'opposizione guidata da Spiga e Bonasera è anche la stima di spese e ricavi: "Quando mai un'amministrazione comunale va a fare i conti in tasca di un imprenditore, per altro dichiarando in commissione 'quando mai si è trovato un imprenditore che spende 4 milioni di euro per poi chiuderla'? Sottolineiamo che l'eventuale svincolo del 60% dell'RTA frutterebbe molto di più della cifra indicate dalla maggioranza".