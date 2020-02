Pietra Ligure è in lutto: è mancata all'età di 108 anni Iolanda Guarneri

La comunità di Pietra Ligure piange la scomparsa di Iolanda Guarneri (classe 1911), vedova Porrini, mancata nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio.

"Ci ha lasciati alla veneranda età di 108 anni nonna Irene, di origini lombarde ma da oltre un decennio trasferita nella nostra terra di Liguria. A memoria d'uomo la persona più longeva che mai sia stata qui residente" si legge sulla pagina Facebook "Res Publica Gazzettino di Pietra Ligure".

Il funerale sarà celebrato quest'oggi, martedì 25 Febbraio, alle ore 15 presso la Cappella delle Suore Cappuccine in via dei Gazzi a Loano. Le esequie si svolgeranno in forma privata come da ordinanza dei vescovi liguri.