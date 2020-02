Coronavirus, a La Spezia il secondo caso in Liguria: in corso accertamenti per le altre tre persone ad Alassio

Dopo quello di Alassio secondo caso di Coronavirus in Liguria. Questa volta il contagio arriva da La Spezia, nell’estremo Levante della nostra regione. E' un uomo di 54 anni ricoverato presso malattie infettive nell'ospedale le sue condizioni non sono gravi anche se presenta i sintomi.

"Il tampone è ancora in corso ma abbiamo ragionevole certezza che sarà positivo. Poi ci sarà secondo tampone. E' un signore che è passato con la sua attività da Codogno. E' passato da lì negli ultimi 10 giorni. Stiamo ricostruendo catena epidemiologica come fatto ad Alassio" - ha detto il presidente Toti.

I numeri sono quelli di stamani: 25 persone sono in sorveglianza attiva su ASL 1, per un totale di 325 individui su scala regionale.

La Protezione Civile ha preso in carico tutte le persone che svolgeranno la loro quarantena nelle strutture alberghiere, salvo trasporti in strutture ospedaliere in caso di peggioramento delle condizioni di salute, mentre chi si trovava lontano dal “Bel Sit” e dal “Al Mare” rimarrà in isolamento presso le proprie abitazioni.

"Abbiamo lavorato per mettere a punto i dettagli operativi. C'è un paziente ricoverato al San Martino ed uno a malattie infettive a La Spezia. Sono stati fatti 5 tamponi, già tutti negativi" - ha aggiunto il governatore - Ci sono ancora tre tamponi in corso provenienti tutti dalla zona di Alassio, della quarantena. La Protezione Civile sta prendendo in carico le situazioni".

"La situazione è seria e la stiamo affrontando come tale, ma non bisogna drammatizzare. Ci aspettiamo anche ulteriori casi. Domani alle 10 ci riuniremo con il Governo per analizzare la situazione di Alassio ma non cambierà l'impostazione usata fino ad ora. Fino a domenica i divieti sociali rimarranno, ulteriori misure restrittive potrebbero interessare Alassio oltre a quelle già applicate. Se dovessimo inasprire il cordone di sicurezza su Alassio lo faremo dopo aver parlato con Governo" ha concluso il presidente regionale.

“Stiamo puntando molto sulla formazione e sui 25mila operatori del sistema sanitario oltre a quelli della sanità privata - ha aggiunto Sonia Viale, vicepresidente con delega alla Sanità -. Abbiamo inteso attivare protocolli identici in tutto il territorio ligure per evitare difformità nella gestione. Ribadisco le indicazioni date dai medici e pediatri di famiglia di non recarsi negli studi medici”.

In giornata intanto sono state aumentate le unità lavorative presso il 112 per far fronte al crescente numero di chiamate ricevute dai centralini in questi giorni.

“Stiamo gestendo le due strutture di Alassio con tutto il dipartimento seguendo indicazioni del comparto sanitario - ha confermato l'assessore alla Protezione Civile Giampedrone -. Da stasera i volontari porteranno i pasti dall'esterno mentre il comparto sanitario gestirà le emergenze di sua competenza. Siamo in contatto coi titolari, che sono il nostro tramite con tutte le persone coinvolte, con la Prefettura e col Comune di Alassio, coi quali abbiamo appena concluso una riunione. Ne prossimi giorni cercheremo di tarare con l'amministrazione comunale le giuste misure da adottarsi”.

“Non abbiamo disposizioni su eventuali immobili per ospitare alcune persone ed alleggerire il carico in queste strutture. Chi è colpito dall'ordinanza a casa vede colpita ovviamente anche la propria famiglia, secondo quanto stabilito dall'ordinanza sindacale” ha quindi sottolineato Giampedrone.