Coronavirus, il vicesindaco Galtieri: "Nessun altro caso ad Alassio, non si crei allarmismo e terrorismo mediatico"

Alla luce del primo caso ligure di coronavirus, identificato nella Città del Muretto, il vicesindaco Angelo Galtieri commenta: “La situazione di fatto è che la struttura ricettiva ospita 30 turisti provenienti dall’area rossa. Queste persone dovranno restare in quarantena insieme a tutti gli altri ospiti dell’albergo per accertamenti”.

Riguardo alla gestione della vicenda, aggiunge Galtieri: “Oggi era arrivata l’informazione che le analisi erano negative e invece, dopo poche ore, una controanalisi ha rivelato l’esatto contrario. È andata così, dobbiamo farcene una ragione.

In ogni caso, come città avevamo già messo in atto tutte le misure precauzionali fin da ieri, procedendo con la chiusura degli impianti sportivi e la sospensione del mercato settimanale”.

Il vicesindaco conclude con un appello alla popolazione: “Stiamo lavorando di concerto con la Regione, la Prefettura, l’Asl, per contenere il fenomeno.

I veri problemi sono il panico e l’allarmismo, la vera soluzione è affrontare tutto con serenità. Non è il caso di creare terrorismo mediatico. La donna non è in condizioni critiche, ha i sintomi di una banale influenza e non si registrano al momento altri casi”.