Emergenza coronavirus, in Liguria nessun caso conclamato: due test in attesa di risultati

"Secondo giorno di lavoro con le nuove misure prese per evitare la diffusione del coronavirus. Al momento in Liguria la situazione è questa: nessun caso conclamato; 139 persone in sorveglianza attività; tutti i test eseguiti ieri negativi. Due test in attesa di risultati, che vi comunicheremo nel corso della mattinata" cosi commenta con un post su Facebook il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

"In Italia purtroppo ci sono nuovi casi a Firenze e Palermo, le vittime italiane del virus sono salite complessivamente a 7 e a loro va il nostro pensiero. La nostra task force sanitaria, attiva h24, continua a lavorare senza sosta e tra poco mi collegherò in videoconferenza con il Premier Conte per fare il punto della situazione anche con gli altri colleghi Governatori".

"In Liguria e nelle altre Regioni ci siamo dimostrati in grado di agire e reagire, dando proposte e risposte al Governo stesso per fronteggiare l’emergenza. Grazie ai cittadini liguri per la pazienza e la collaborazione in questo grande lavoro di prevenzione e grazie soprattutto ai medici, agli infermieri e a tutto il nostro sistema sanitario. Più tardi come sempre vi aggiornerò in diretta qui sulla mia pagina Facebook, nel frattempo sul sito di Regione Liguria potete seguire tutte le informazioni in tempo reale! Forza Liguria" conclude Toti.