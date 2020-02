Tampone negativo, rientra l'allarme ad Alassio: la turista lombarda non ha il coronavirus

Con la turista lombarda, i suoi famigliari e amici, c'è tutta Alassio che da pochi minuti può tirare un bel sospiro di sollievo. E' infatti negativo il tampone (per il coronavirus) effettuato presso l'Ospedale San Martino di Genova, all'ospite di un albergo alassino.

A comunicarlo, poco dopo mezzogiorno, all'amministrazione comunale di Alassio è proprio la Prefettura che a sua volta è stata informata dal dipartimento sanitario genovese.

"Siamo felici di apprendere che la signora potrà presto ritrovare i suoi amici e famigliari e con essi tornare alla normale quotidianità - il primo commento dal Comune di Alassio - Per quanto ci riguarda sarà nostra cura proseguire nel dialogo con le istituzioni e le autorità sanitarie per la tutela della salute della cittadinanza tutta, residente e non".

"Stante il rientro dell'emergenza - aggiungono - procederemo emendando l'ordinanza emessa ieri mattina, revocando le prescrizioni per l'utilizzo delle aree sportive e per quanto attiene il mercato settimanale che si svolerà regolarmente sabato nei consueti spazi di Via Pera. Non deve però venir meno il senso di responsabilità di tutti. Autodenunciarsi, segnalare situazioni che possono destare preoccupazione può evitare seri problemi a tutti".

"Ci complimentiamo infine - la conclusione - non solo con gli operatori sanitari, medici e infermieri tutti, ma anche con i gestori dell'Hotel per come hanno saputo gestire l'emergenza sanitaria, senza cedere al panico, ma anzi con grande spirito di collaborazione e responsabilità".