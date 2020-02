Celle, modifiche alla viabilità pedonale e veicolare per i lavori sul rio S. Brigida

E' stata modificata leggermente a Celle la viabilità sull'Aurelia a causa dei lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida.

Sono confermati i 5 semafori che da dicembre stanno creando malumori nei cittadini in arrivo da Varazze e Savona, ma il transito veicolare è stato modificato con lo spostamento della corsia più a monte rispetto a prima dove gli interventi della ditta di Anas erano concentrati nei pressi dei giardini Mezzano.

Inoltre il transito pedonale proveniente da Via Arecco (lato Savona) sarà deviato in Piazza Costa, verso mare (in Via Pescetto, Lungomare Colombo) e i pedoni provenienti da Via Poggi (lato Genova) saranno deviati in Via Poggi interna.

Lo sbocco di Via Aicardi sull'Aurelia sarà chiuso anche al transito pedonale, oltre che a quello veicolare.

I lavori dovrebbero concludersi entro fine maggio, ma intanto gli automobilisti sono costretti soprattutto nelle ore di punta ad affrontare lunghe code soprattutto in direzione Varazze.