Emergenza Coronavirus: in Francia stop alla Fête du Citron di Mentone e al Carnevale di Nizza

L'emergenza Coronavirus si fa sentire anche nella vicina Francia dove sono state annullate due delle principali manifestazioni: la Fête du Citron di Mentone ed il Carnevale di Nizza.



Si tratta i due eventi molto conosciuti anche in Italia, soprattutto nella vicina Liguria ma anche dal Piemonte e dalla Lombardia. Ogni anno decine di migliaia di persone si recavano nelle due città transalpine per assistere ai caratteristici eventi.

Per quanto riguarda Nizza, sono state annullate la battaglia dei fiori ed il corso notturno di sabato. In compenso il carro con il 're del carnevale' sarà ancora 'bruciato' domenica sera con una piccola cerimonia, invece, non si terranno i fuochi d'artificio.I



n modo del tutto analogo è arrivata anche la decisione di Mentone che ha dovuto rinunciare alla sua 87ª Fête du Citron. Le prime sfilate avevano già riscosso un ottimo successo di partecipanti ma il Comune ha preferito mettere uno stop alle ultime sfilate previste per giovedì sera e domenica pomeriggio.



Sembra che le decisioni siano state prese a scopo precauzionale di fronte all'aumento di casi positivi di coronavirus in Liguria così come nelle altre regioni del nord Italia. I due Comuni francesi hanno preferito rinunciare a due dei loro eventi più conosciuti anche al di fuori dei confini francesi.