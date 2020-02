Meteo, irruzione di aria più fredda con venti molto forti di Foehn almeno sino a domani mattina

Analizziamo questo ennesimo episodio di irruzione di aria che trova l'ostacolo delle Alpi e si trasforma in vento molto forte sulle dorsali alpine. utilizzando l’innovativa piattaforma meteogreen sviluppata per il progetto Alcotra e disponibile sul sito del Parco Fluviale di Cuneo: http://www.parcofluvialegessostura.it

Interessante dal forte vento anche le valli e gli altopiani limitrofi nonché il settore costiero del ponente ligure e l’Appennino ligure-piemontese con raffiche che potrebbero arrivare sino a 80 Km/h.

Nell'immagine in allegato la distribuzione dei venti prevista per il pomeriggio di oggi con le aree in violetto che indicano le zone con i venti più forti con intensità maggiori sui settori alpini ad Ovest e ad Sud-Ovest Sud (Val Varaita, Val Vermenagna, Savonese, Alto Cebano e Monregalese)

Allerta sul savonese con vento sino alla sera, con pochissima umidità e cieli limpidi. Mari molto mossi in attenuazione da domattina. Prossimi giorni nuovo aumento termico, meno vento, cieli ancora limpidi , in attesa delle precipitazioni di sabato