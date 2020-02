Piaggio Aerospace, Vella (Fim Cisl): "Positivo il bando di vendita ma il Governo deve velocizzare l’assegnazione dei contratti per i velivoli"

"Bene la partenza della procedura di vendita di Piaggio Aero, nella sua interezza, tenendo insieme professionalità, missione e prodotti. Verrà pubblicato domani su alcuni giornali economici, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico, il bando internazionale per la cessione dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e della controllata Piaggio Aviation, le due società attualmente in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace". Cosi commenta in una nota Alessandro Vella, segretario Generale Fim Cisl Liguria.

"La notizia è senz’altro positiva e va nella direzione giusta. Ci aspettiamo la partecipazione di soggetti industriali seri che investano sul nostro territorio e diano prospettive di lungo termine all'azienda".

“Ci aspettiamo ora un’accelerazione sul fronte dei contratti istituzionali, che sono base e volano indispensabile per la ripartenza di Piaggio, ad oggi in amministrazione straordinaria. Chiediamo al governo di velocizzare le procedure di assegnazione dei contratti dei velivoli in modo da permettere alla società di ottenere il 'prestito ponte' che sostenga l’ordinaria gestione finanziaria durante questa fase molto delicata” conclude Vella.