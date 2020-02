Raccolta differenziata ad Albenga, prosegue la distribuzione delle chiavi

Continua anche dopo il 29 febbraio la consegna del kit con le chiavi per aprire i nuovi contenitori dei rifiuti.

Per consentire a chi ancora non ha provveduto al suo ritiro la SAT, in accordo con l'amministrazione comunale, ha deciso di mantenere aperto, ancora per qualche tempo, l'ufficio sito presso il Palazzo Ex Ester Siccardi in via Martiri della Libertà, 1.

L'orario di apertura sarà il seguente:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 9:00-12:00

Martedì e Giovedì ore 9:00 -12:00/14:00 - 16:00 Il ritiro da parte dell'intestatario TARI (tassa rifiuti) potrà avvenire direttamente previa presentazione del documento di identità valido, oppure da persona munita di delega sottoscritta con copia del proprio documento.

Afferma l'assessore all'Ambiente Gianni Pollio: "Il nostro intento è quello di andare il più possibile incontro alle esigenze dei cittadini, per questo l'ufficio presso il Palazzo Ex Ester Siccardi dove p possibile ritirare le chiavi e il kit per effettuare la differenziata sarà aperto ancora per qualche tempo. Nel frattempo stiamo completando la sostituzione dei vecchi cassonetti con le nuove campane". Solo al termine del loro posizionamento, e quando verrà tolto l'imballaggio che ancora le protegge, le campane saranno accessibili e fruibili dai cittadini.